Окупанти знищили низку позицій ЗСУ в Часовому Яру і Торецьку, - 'Хортиця'

Зазначається, що наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Впродовж минулої доби російські окупанти вели штурмові дії по всій ділянці східного фронту. На деяких напрямках ворог знищив позиції Сил оборони. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що протягом минулої доби противник проводив штурмові дії в районі Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової та Надії - на Куп’янському напрямку, а також в напрямку Копанок, Тернів, Загризового та в Макіївці - на Лиманському напрямку. Успіху не мав.

Водночас загрозлива ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках. Як зазначає "Хортиця", противник штурмував укріплення Сил оборони в Часовому Яру і Торецьку, а також проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки.

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"Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначили у "Хортиці".

Крім того, тривають бої на Покровському напрямку. Противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував українські позиції в напрямку Миролюбівки, в районах Воздвиженки, Лисівки, Нововасилівки, Даченського, Шевченка, Піщаного, Вовкового та Солоного. Українські воїни успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав в напрямку Янтарного: атаки відбито.

Натомість на Времівському напрямку штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Костянтинопільського, Новосілки та Нового Комара. При наступі в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Українські оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

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В Нововасилівці, що на південь від Покровська Донецької області, склалася важка ситуація. Російські окупаційні війська протягом 30-31 грудня 2024 року та 1 січня 2025-го проводили активні штурмові дії на село з півдня та сходу. Ворог переважає в живій силі, що може стати вирішальним фактором, кажуть у DeepState.

Тим часом заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що росіяни пробиваються до річки Оскіл і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі населеного пункту Дворічна окупанти постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі. За його словами, дії армії РФ створюють загрозу для Купʼянська та Борової.

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