Війська РФ вже понад рік намагається витіснити ЗСУ з цього району.

Генеральний штаб Збройних сил України спростовує повідомлення про оточення підрозділів Сил оборони у Покровську.

В опублікованій в Telegram-каналі офіційній заяві повідомляється, що українські війська продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації, а командування вжило заходів для посилення стійкості оборони на цьому напрямку:

"Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні аналітики українського проєкту DeepState повідомили, що російські війська продовжують активно тиснути на українські позиції, намагаючись встановити контроль над Покровськом.

Відео дня

Основу увагу загарбники зосередили на населеному пункті Родинське. В останні дні вони вже з’являлися на його східних околицях, а тепер продовжують активне просування з метою закріплення, нарощування сил і поступового захоплення всього міста.

А співзасновник проєкту Роман Погорілий розповів, що окупанти зосередили районі Покровська, Мирнограда, Торецька, а також вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями угруповання чисельністю близько 100 тисяч військовослужбовців.

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