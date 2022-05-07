Місцевих жителів просять евакуюватися поки ще є така можливість.

Російські окупаційні війська масово обстрілюють усю Донецьку область. Місцевих мешканців наполегливо закликають евакуюватися.

Про це заявив очільник Донецької військової обладміністрації Павло Кириленко.

Найбільше від дій окупантів сьогодні постраждав Бахмут. Росіяни здійснили авіаудар. Загинув щонайменше один мирний житель. Кількість жертв може зрости.

У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

В Малотаранівці під Краматорськом внаслідок ворожого обстрілу поранено двох людей, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

Від авіаудару окупантів постраждала й Дружківка. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. Інформації про постраждалих немає.

Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів наразі уточнюються.

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Зранку окупанти здійснили спроби атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили обидві атаки.

Кириленко зауважив, що на Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, а на Авдіївському – працюють "Гради".

Як повідомляв УНІАН, український контрнаступ на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години і може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова найближчими днями.

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