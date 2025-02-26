Боєць підрозділу Головного управління розвідки Міноборони Recon Team Kilo, який складається із іноземців-добровольців, розповів про службу в Україні.

В інтерв'ю Суспільному військовий із позивним Фін повідомив, що на початку повномасштабної війни працював медичним волонтером на кордоні України та Польщі, а у серпні 2022 року приєднався до підрозділу ГУР. Він брав участь в обороні Миколаївської області та звільненні Херсону.

За оцінками бійця, зараз російські окупаційні сили мають перевагу в артилерії, однак продовжують зазнавати втрат. Також він розповів, що іноді прибуття озброєння від партнерів дійсно відчувається на фронті. "Раніше на нашому боці було набагато більше артилерії", - зазначив військовослужбовець.

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Фін порівняв Російську Федерацію зі шкільним задиракою, який хоче забрати собі всі цукерки. Він нагадав, що Москва завжди намагалася посваритися з іншими країнами та вторгнутися в їхній повітряний простір:

"Я просто відчув, що це правильно - приїхати сюди і допомогти. Це просто "шкільний задирака", і він має бути покараний, ми маємо поставити крапку раз і назавжди. Я не можу уявити, що хтось зі світових лідерів часів Другої світової війни дивився б на це і був щасливий. Вони перевертаються в могилі, бачачи, як мало робить Захід".

Боєць вважає, що в разі прибуття на війну в Україні більшої кількості фінів "було б набагато веселіше". "Я зроблю все можливе, щоб привезти сюди цілу бригаду фінів. Було б дуже весело, вони мають досвід, багато тренуються", - додав іноземець.

Іноземці на війні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року тисячі іноземних добровольців приєдналися до Збройних сил України, щоб підтримати боротьбу проти агресора.

Більшість із них служать у складі Інтернаціонального легіону, створеного за ініціативою президента Володимира Зеленського. Цей підрозділ об'єднує військових добровольців з різних країн світу.

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