Майже половина добровольців у лавах ЗСУ - з Південної Америк.

Україні у війні з Росією допомагають добровольці з усього світу, наразі у лавах ЗСУ проходять службу представники понад 70 країн. Про це розповів "Еспресо.Захід" головний спеціаліст відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ підполковник Костянтин Мілевський.

За його словами, щомісяця до лав ЗСУ відбирають від 400 до 600 громадян інших країн. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибувало до 12 людей на тиждень. Водночас, за його словами, певна кількість іноземців відсіюється на етапах фізичної підготовки, ВЛК й т.д.

Мілевський розповів, що зараз у лавах Сил оборони проходять службу громадяни з 72 країн світу, 40% з них – з Південної Америки.

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Він зазначив, що іноземці, які мають досвід проходження військової служби чи в поліції протягом останніх 10 років, можуть не проходити в Україні базової підготовки і одразу прибувають у підрозділ.

"На таких людей в першу чергу й орієнтований рекрутинг. Ті, хто ж не має такого досвіду, повинні проходити БЗВП", – зазначив Мілевський.

Він також розповів, що мотивація у іноземних добровольців різна, основні причини - гроші, досвід, випробовування, отримання українського громадянства, ненависть до росіян.

"При цьому якість служби таких людей така сама, як і в українців. Всі, хто прибули до нас вмотивованими самі для себе, ті відмінно виконують бойові завдання, співпрацюють, навчаються і вчать", – зазначив Мілевський.

Добровольці в Україні

За даними екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, загалом за Україну наразі воює приблизно 2 тис. іноземців. Як розповів аналітик, більшість таких добровольців - американці та західні європейці. Є серед них й ті, хто воює за Україну з 2022 року.

За його даними, іноземні добровольці отримують рівно стільки ж грошей, скільки українські військовослужбовці на аналогічних посадах й саме це відрізняє їх від найманців.

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