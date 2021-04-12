Терорист отримав смертельне кульове поранення в голову.

Найманець Росії на окупованому Донбасі сьогодні загинув під час святкування Дня космонавтики.

Деталі інциденту повідомляє ОТУ "Північ" із посиланням на дані української розвідки. Це сталося поблизу окупованого Золотого-5 на Луганщині. Бойовик грубо порушив заходи безпеки під час поводження зі зброєю й отримав смертельне кульове поранення в голову.

Читайте такожНа Донбасі загинув 24-річний контрактник з Буковини: що про нього відомо (фото)

"Командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів" намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців. Збройні сили України продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України наближаючи Перемогу. Слава Україні!!!", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован