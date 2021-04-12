Найманець Росії на окупованому Донбасі сьогодні загинув під час святкування Дня космонавтики.
Деталі інциденту повідомляє ОТУ "Північ" із посиланням на дані української розвідки. Це сталося поблизу окупованого Золотого-5 на Луганщині. Бойовик грубо порушив заходи безпеки під час поводження зі зброєю й отримав смертельне кульове поранення в голову.
Читайте такожНа Донбасі загинув 24-річний контрактник з Буковини: що про нього відомо (фото)
"Командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів" намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців. Збройні сили України продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України наближаючи Перемогу. Слава Україні!!!", - йдеться у повідомленні.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Бойовики "ДНР" готують "звернення" до Путіна: ЗМІ розкрили три варіанти листа
- У Росії вчителька вийшла на пікет проти війни з Україною (фото)
- Росія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідка
- Величезний табір військ РФ на кордоні з Україною показали зсередини (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram