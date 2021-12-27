Стан здоров'я поранених - важкий.

За добу 26 грудня на Донбасі бойовики поранили українського військового. Ще один боєць ЗСУ отримав поранення 27 грудня.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

За інформацією штабу, минулої доби внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Зараз він перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я важкий.

Загалом вчора російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів вони вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки скинули постріли ВОГ-17 за допомогою безпілотника.

Станом на 7:00 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У напрямку Нью-Йорка вони відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - тяжкий", - йдеться в повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки.

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