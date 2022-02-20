Пораненого оперативно доставили до лікувального закладу.

У районі проведення Операції Об’єднаних сил контрольовані Росією бойовики поранили українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі", - зазначають у штабі.

Зазначається, що станом на 11 годину з боку окупантів зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм;

двічі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Опитне – з мінометів калібру 120 мм;

Піски – з мінометів калібру 82 мм;

Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм;

Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Артема – з мінометів калібру 120 мм;

двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм;

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм;

Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм;

Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

Золоте – з мінометів калібру 120 мм.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку. Попри заяви про відведення військ, НАТО, США та Україна це не підтверджують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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