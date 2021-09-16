Поранений чиновник перебуває в лікарні в задовільному стані.

Під обстріл бойовиків на Донбасі сьогодні зранку двічі потрапило місце дислокації українських прикордонників у Щасті (Луганська область).

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Ворог вів вогонь з боку Веселої Гори й застосував 82-мм міномет.

"Варто наголосити, що підрозділ дислокується безпосередньо в населеному пункті, неподалік від лінії розмежування. Ворог корегував ведення вогню безпілотним літальним апаратом. В результаті обстрілу пошкоджено кілька одиниць техніки та адміністративна будівля. На щастя ніхто не постраждав, військовослужбовці Держприкордонслужби забезпечили належний рівень безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як пише "Громадське", внаслідок ворожого обстрілу було поранено голову військово-цивільної адміністрації міста Щастя Олександра Дунця. Цю інформацію підтвердили в прес-центрі ООС. Наразі поранений чиновник перебуває в задовільному стані в лікарні - в нього ушкоджено ногу.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст розповів, що змусить Путіна прибрати російські війська з Донбасу.

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Автор: Юрій Годован