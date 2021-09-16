Глава МЗС заявляє, що Росія порушує міжнародне право і що після деокупації українських територій РФ заплатить за свої порушення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував намір Російської Федерації як держави-окупанта автобусами і потягами підвозити жителів окупованого Донбасу до російських дільниць у Ростовській області на вибори до Держдуми в РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Невипадково більше тижня тому Російська Федерація відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали у пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, який наразі Україна тимчасово не контролює. Відсутність цих місій, по суті, сприяє зусиллям Росії з влаштування цих виборчих каруселей, підвезення виборців для ефекту волевиявлення людей", - заявив Кулеба

Читайте такожКулеба: ООН з політичних причин проігнорувала саміт Кримської платформи"Але ще раз наголошу, що відповідно до міжнародного права, єдиний статус, яким володіє Російська Федерація в Автономній республіці Крим та окремих районах Донецької і Луганської областей - це держава-окупант. І те, що вона робить організовуючи там свої національні вибори, - є порушенням міжнародного права. І у зв'язку з цим ми будемо реагувати вже за відпрацьованою схемою: ми будемо фіксувати ці порушення, ми будемо звертатися до партнерів", - сказав міністр.

"Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни зроблять зараз те, що вони вважають за потрібне, тому що вони контролюють цю територію, але, ви знаєте, усьому приходить свій кінець, і тому я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, і коли це відбудеться, то всі зафіксовані випадки правопорушень Російської Федерації - за них і за всіх доведеться заплатити", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила жаль, що Російська Федерація відмовилась продовжити чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

У Міністерстві закордонних справ України пов'язують рішення Російської Федерації не продовжувати чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" з планами й надалі постачати зброю на окупований Донбас.

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Автор: Віталій Саєнко