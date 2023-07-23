Один з найкрасивіших стадіонів України знаходиться у заручниках окупантів в тимчасово окупованому Донецьку.

Дрон ЗСУ без проблеми оминув систему протиповітряної оборони РФ у тимчасово окупованому Донецьку та "зловив" вигляд на один з найкрасивіших стадіонів України "Донбас Арена".

Йдеться про роботу "пташки" групи аеророзвідки SOLOVEY Полтавської ТрО. Ролик про стан домашнього стадіону футбольної команди "Шахтар" показали у Facebook.

"Пташечка (ред. - УНІАН) вільно політала вчора над "Донбас Арена". Привіт, донецьке ППО!", - йдеться у повідомленні.

Більше про стадіон "Донбас Арена"

Нагадаємо, стадіон "Донбас Арена" був побудований у 2009 році за стандартами УЄФА. Він вважається одним з перших стадіонів України, що належать до категорії "Еліт". Цей об'єкт розрахований на аудиторію у 52 667 осіб. З 2014 року українські команди не грають на стадіоні через тимчасову окупацію Донецької області.

"Донбас Арена" є домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар", який наразі грає на інших майданчиках України та світу. Після окупації регіону ЗМІ час від часу фіксують занепад території, на яку свого часу було інвестовано понад 400 млн доларів США. У 2021 році з'явилися кадри прилеглої до "Донбас арени" землі, яка вся заросла бур'яном.

Вас також можуть зацікавити новини: