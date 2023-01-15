Ці гелікоптери можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою.

Велика Британія у межах нового пакету військової допомоги передасть Україні ударні гелікоптери Apache AH64 E. Вони здатні знищувати танки окупантів десятками.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на високопоставлене джерело в оборонній сфері країни. Зазначається, що передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2.

"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", - стверджує джерело.

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Вказується, що українські пілоти навчатимуться у Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад, у Польщі. Зазначається, що гелікоптери Apache AH64 E можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою.

"Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків", - пояснює видання.

Танки Challenger 2 для України

В суботу, 14 січня, британський прем’єр Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої голова уряду Великої Британії заявив про плани передати танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи.

Віце-маршал британської авіації у відставці Шон Белл пояснив, що танки Challenger 2 допоможуть Україні під час ймовірного весняного наступу.

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