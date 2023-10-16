Як відомо, глава ГУР часто бере безпосередню участь у рейдах розвідки. В рамках одного з них трапиться незабутній епізод.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов ментально вплинув на 19 окупантів в рамках однієї зі спецоперацій ГУР.

За підсумком, загарбники "тепленькими" здалися у полон української армії. Відповідний епізод однієї зі спецоперацій Буданова проти РФ розкрив командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" РБК-Україна.

"Лютий" нагадав, що глава ГУР відомий тим, що бере безпосередню участь у деяких операціях своїх підлеглих. Часто, йдеться про виконання завдань, де від початку розклад сил - не на користь України через кратну перевагу ворогів, зазначив командир.

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Так, в одному з таких рейдів Буданов силою переконання змусив штурмову групу з 19 окупантів здатися в полон, поговоривши з ними по рації. Відзначається, що росіяни були в програшному становищі й намагалися втекти з поля бою "без вогневого ураження".

"Тоді якраз з нами був Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, тільки одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатися в полон. Це неймовірна сила духу", - розповів "Лютий".

За словами спецназівця, в цей момент більшість бійців ГУР навіть не знали, що з ними пліч-о-пліч бореться Буданов. Коли голос глави відомства несподівано пролунав по рації, у команди стався сплеск морального духу.

"Адже більшість тоді не здогадувалася, що разом з нами, в нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - вказав "Лютий".

Водночас командир не уточнив конкретну дату і обставини місії, в якій Буданов здивував товаришів по службі.

Буданов дав новий прогноз щодо завершення війни з Росією

У жовтні в інтерв'ю українським ЗМІ Буданов скорегував свій прогноз щодо завершення війни з РФ. Він уточнив, що шанс все закінчити у 2023 році значно зменшився, але ЗСУ намагаються зробити все можливе, щоб звільнити всі території тимчасово окупованої України.

Глава ГУР пояснив, що умовний графік кінця війни зрушився з "об'єктивних" та "суб'єктивних" причин. Однак деталі Буданов не назвав, акцентувавши, що це під грифом "державної таємниці".

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