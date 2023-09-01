Він зауважує, що у цих людей інакше працює мозок. Про них стало відомо з доповідей розвідки.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що оточення президента Росії Володимира Путіна називають "Клуб, кому за 70".

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук, зазначивши, що відповідну інформацію було отримано з "доповіді агентів".

"Він (Путін - УНІАН) оточив себе… Цей термін, до речі, прийшов до нас з Російської Федерації, з доповіді агентів. Ми як жарт це сприймали. А потім зрозуміли, що це зовсім не жарт. Називають "Клуб, кому за 70", - сказав Буданов.

Він додав, що у людей, які живуть в цій парадигмі "мозок інакше трішки працює". "Вони не встигають за швидким перебігом, змінами подій", - додав керівник розвідки.

Буданов зауважив, що молодість цих людей припала приблизно на 70-ті роки - початок 80-х. "Вони жили в цей час, в час, коли починалася вже, у 80-х, Перебудова і інше. У них взагалі жах в голові відбувається", - сказав він.

Також Буданов прокоментував настрої в оточенні Путіна після історії з приватною військовою компанією "Вагнер" та її ватажком Євгеном Пригожиним. Він зазначив, що від цього влада РФ точно не стала міцнішою.

"Це деградація… Все, починаючи від того заколоту, який був, продовжуючи діями, які були покладені на цей заколот, після цього заколоту. І закінчуючи тією картинкою, яку зараз нам всім показали. Точно не в плюс, давайте так це назвемо", - сказав він.

На уточнення, чи посилило це позиції Путіна та його вплив на генералітет, Буданов зауважив, що було прибрано саме "розумних генералів".

"Таких як Суровікін, Юдін… Теплінський там на межі. Це вороги. Але, я можу вам відверто сказати: від того, що вони вороги, - їхній рівень меншим не стає. Це були професійні люди. І є. І те, що їх усувають, або, на прикладі Теплінського, намагаються усунути - через кабінетні війни, точно не в плюс Російській Федерації", - зазначив керівник розвідки.

Разом з цим, Україні ці події "грають на руку". "Те, що командувач, який сказав правду про реальний стан збройних сил Російської Федерації на війні, поїхав керувати угрупованням військ у Сирії, ну, що ж, можна тільки аплодувати. Для нас це чудово", - сказав Буданов.

РФ може розпочати третю чеченську війну, коли програє Україні

В ефірі УНІАН глава уряду Чеченської республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмед Закаєв припустив, що Росія може розв'язати третю чеченську війну, коли програє в Україні. На його думку, приводом для початку цієї війни буде глава Чечні Рамзан Кадиров та його оточення.

Так, зауважив Закаєв, російська влада наразі не вбиватиме Кадирова, оскільки він їй ще потрібен: Кадиров корисний системі, оскільки руйнує чеченське суспільство.

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