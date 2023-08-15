Підряди в чотирьох анексованих регіонах РФ отримують фірми, тісно пов'язані з російською владою та особисто Путіним.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну компанії, які належать оточенню Путіна, заробляють сотні мільйонів на окупованих українських територіях.

Як повідомляють росЗМІ, підряди в чотирьох анексованих регіонах РФ отримують фірми, тісно пов'язані з російською владою та особисто Путіним.

Повідомляється, що товари на окуповані території оточення Путіна поставляє за цінами, часто вище ринкових на 10-25%. Дозвіл на це дав уряд РФ.

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95 млн руб.від "влади" Херсонської області отримала компанія близького знайомого Путіна — Владислава Косенка. ТОВ "Приазов'я Інвест" ремонтуватиме пансіонат "Експрес". Косенко є головою ради директорів цієї фірми. Косенко - спаринг-партнер президента РФ Володимира Путіна по дзюдо.

232 млн руб. отримала компанія колишнього заступника голови підмосковної Дубни Романа Беленка. Вона охоронятиме освітні заклади Запоріжжя. А фірма кандидата в депутати Запорізької області від "Єдиної Росії" Антона Тарантінова отримала 125 млн руб. за охорону місцевих шкіл.

Повідомляється, що підряди часто отримують фірми, якими володіють місцеві чиновники. Наприклад, продукти в школи Запоріжжя буде поставляти компанія "Агроарсенал-3". Одним з її власників є Сергій Золотарьов – колишній депутат Партії "Опозиційна платформа – за життя", а нині — заступник голови адміністрації Мелітополя.

Війна в Україні та оточення Путіна

У червні 2023 року в ЗМІ писали про те, що в оточенні Путіна вже розуміють, що війна програна. Повідомлялося, що оточення диктатора зараз турбує одне: як зберегти свою власність і владу в країні, яка програла війну, в постпутінській Росії.

У середині липня Кирило Буданов у розмові з кореспондентом Reuters повідомив, що ГУР нібито має власних інформаторів в оточенні Путіна.

6 серпня 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що ГУР спровокувало репресії в оточенні Путіна.

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