При цьому йдеться про мирне населення, яке підозрюють у співпраці із ЗСУ.

Російський пропагандист, чоловік топ-рупора Кремля Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян відкрито зізнався, що "вагнерівці" жорстоко страчують мирних жителів України, яких підозрюють у співпраці з ЗСУ.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, під час своєї пропагандистської програми Кеосаян заявив, що особисто він підтримує такі страти. За його словами, це нелюдсько, але під час війни цілком нормально.

"У них ("вагнерівців - УНІАН) дуже добре вирішене це питання. Якщо когось, хто наводив на наші війська їхні снаряди, спіймали - з ними відбувається якийсь нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете, що це жорстоко? Так, це жорстоко. Ви скажете, що нелюдсько. А війна, як повинен вам сказати, дуже жорстока і абсолютно нелюдська штука", - заявив пропагандист.

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"А пам'ятайте, як ці ж люди рік тому кричали, що "Буча - фейк!", "Російські солдати таке зробити не могли" тощо. Минув рівно рік. І тепер офіційна російська пропаганда вже не заперечує розправи над цивільними, а виправдовує їх", - прокоментував журналіст.

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Російська пропаганда не втомлюється відпрацьовувати мільйонні транші з Кремля, тому регулярно видає все більш кровожерливі заяви щодо України. Нещодавно пропагандистка Скабєєва заявила про те, що Україна занадто довго не сиділа без світла.

Перед цим пропагандист Антон Красовський в прямому ефірі телебачення закликав топити в річках і спалювати у власних домівках українських дітей.

Паралельно пропагандисти намагаються дискредитувати українських воїнів постановочними відеосюжетами. Днями навколо одного такого відео вибухнув гучний скандал, коли навіть самі рашисти визнали, що ролик знятий занадто незграбно і тому виявився "холостим пострілом".

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