За словами радника керівника Офісу президента, жодних компромісів з Москвою не буде.

Вимога Кремля до керівництва США про "замороження" війни в Україні є безумством. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, про це не може йти мова - жодних компромісів з Москвою не буде.

"Вони можуть звертатися будь-куди. Росія пропонує виключно "капітулярські" умови для України. ... Немає жодних пропозицій про переговорний процес. І заморожування конфлікту — це знову ж таки програш України", - зазначив Подоляк.

Він пояснив, що Росія наполягає на трьох речах у рамках "заморожування конфлікту".

"Перше — наші території. Друге — Україна відмовляється від суб'єктності та суверенітету. Третє — військові злочини, як країна, яка не програла, Російська Федерація не несе за них відповідальності і не виплачує репарації, не виплачує компенсації, байдуже що. Але вона ні за що не сплачує. Це настільки божевільно просто", - вважає Подоляк.

На його думку, Росія, заморозивши конфлікт, отримає можливість поводитися на зовнішніх ринках набагато нахабніше. Крім того, це може стати для РФ просто оперативною паузою.

"За цей час Росія продовжить мілітаризацію своєї економіки, продовжить накопичення ресурсів, продовжить апгрейдити свої військові інструменти. ... Тобто, в принципі, Росія просто хоче отримати якусь паузу на кілька місяців для того, щоб покращити якість своєї експансії", - резюмував радник керівника ОП.

Пропозиція РФ до США "заморозити" війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін запропонував США заморозити війну в Україні. Про це написало Reuters із посиланням на три російські джерела. За їхніми словами, Путін через посередників, в тому числі через арабських партнерів на Близькому Сході, надсилав Вашингтону сигнали про те, що хоче заморозити конфлікт на нинішніх лініях без жодних поступок з боку окупаційних військ. При цьому Вашингтон відмовився обговорювати це питання без України.

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