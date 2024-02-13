За словами джерел видання, диктатор надіслав цей сигнал через посередників.

Російське керівництво запропонувало Сполученим Штатам Америки заморозити війну в Україні, однак Вашингтон відмовився обговорювати це без України.

Про це пише Reuters з посиланням на три російські джерела. За їхніми словами, Путін через посередників, в тому числі через арабських партнерів на Близькому Сході, надсилав у 2023 році Вашингтону сигнали про те, що хоче заморозити конфлікт на нинішніх лініях без жодних поступок з боку окупаційних військ.

Високопоставлене російське джерело повідомило журналістам, що посередники зустрілися в Туреччині наприкінці 2023 року, перемовини закінчилися нічим. Другий співрозмовник каже, що американці відмовилися обговорювати припинення вогню без України. Третє джерело каже, що Штати не хотіли тиснути на Україну.

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Американське джерело заперечило факт офіційного контакту і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без України. Тим часом росіяни кажуть, що після отримання сигналу американські високопосадовці, включаючи радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, директора ЦРУ Білла Бернса і держсекретаря Ентоні Блінкена, провели зустріч.

"Ідея полягала в тому, що Салліван поговорить з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначить подальші кроки, повідомило одне з російських джерел. Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України", - зазначає видання.

Інше російське джерело сказало журналістам, що Путін прокоментував це так: "Я знав, що вони нічого не зроблять". Ще один співрозмовник відзначив, що Вашингтон не повірив у щирість диктатора. Тепер Кремль не бачить сенсу в подальших контактах зі США в питанні заморозки війни.

Заморозка війни та переговори з Росією:

Як відомо, українська влада неодноразово заявляла, що питання перемовин з Росією буде розглядатися лише після виводу окупаційних військ з територій України. У Москві заявляють, що нібито ніколи не відмовлялися від перемовин, однак лише на своїх умовах.

Також у Києві вважають, що російська влада використає припинення вогню на фронті для поповнення та посилення своїх військ для подальших атак.

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