Окупант переконує, що бачив в Україні багато жахів, тому закликає припиняти все це.

З'явилося відео допиту полоненого льотчика-"вагнерівця" збитого під Світлодарськом Су-25 - майора Андрія Федорчукова. Окупант, який вилітав на бомбардування українських міст, запевняє, що переосмислив свою позицію щодо війни.

Відео опублікував Telegram-канал "Новини Збройних сил".

Росіянин заявив, що у полоні українці проявили себе гідно, надали необхідну медичну допомогу, їжу та одяг.

"Хочу сказати, що це дійсно неправильна війна. Тут дійсно відбуваються всілякі жахи, про які ми, можливо, навіть не здогадуємося. Я тут багато чого побачив, чого не бачив раніше, тому треба припиняти все це діло", - заявив Федорчуков на відео.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня українські військові збили російський штурмовик Су-25 під Світлодарськом Донецької області. Льотчик-"вагнерівець" потрапив у полон.

Штурмовик Су-25 - трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Українським захисникам вдалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.

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