На його переконання, основна помилка України полягає у тому, що ми надто довіряли своєму сусіду.

Україна надто довіряла своєму сусіду, з яким підписала Будапештський меморандум, та не дбала про свою армію.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Військовому телебаченню.

Міністр вважає, що війни ні в Грузії, ні в Україні не було б, якщо б у 2008 році нас прийняли у НАТО. Але завдяки нинішньому партнерському альянсу Україна зможе перемогти агресора.

Резніков зауважив, що Росія стала в'язницею для народів, які зараз там перебувають. Різні національності та етноси в РФ "виконують функції яничар, які грабують та вбивають, зокрема українців, у формі російських солдат".

"Ми ведемо сьогодні боротьбу за виживання країни. Ми підтверджуємо своє право на незалежність. Ми прожили понад 30 років незалежними, створили абсолютно незалежну країну у своїх кордонах, тому сьогодні ми, можливо, дорожче платимо за те, що не дбали про свою армію. Єдина помилка, яку я точно можу назвати, - ми були дуже довірливі до свого сусіда, який уклав з нами Будапештський меморандум. Це міжнародна угода разом з іншими гарантами. І ми настільки вірили, що не думали про те, що не дбаючи про свою армію, треба буде дбати про ворожу. Сьогодні ми з вами це наздоганяємо. У нас з вами війна на виживання, і ми виживемо у цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що Україна перемагає на політичному полі з перших днів війни. Завдяки партнерському Альянсу українська армія прийде до перемоги й на полі бою.

"Питання: коли та якою ціною? Ми сьогодні маємо шанси перемогти швидше і дешевше з точки зору втрат українських, завдяки партнерському Альянсу. Я можу засвідчити, що наші партнери готові з нами працювати не тільки у короткостроковій, а й у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - додав він.

Резніков також анонсував "гарні та позитивні новини" для українців та світу вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Резніков заявив, що в повномасштабній війні з Росією найгірший сценарій для України вже позаду. Україна зараз стоїть на порозі нового етапу війни.

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