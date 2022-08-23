Потужна, стабільна, незалежна Україна є запорукою євроатлантичної безпеки, зазначив очільник організації Північноатлантичного договору.

Зима буде важка, війна в Україні з Росією йде на виснаження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.

"Зима надходить. Зима буде тяжка. І ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба в логістиці, тому ми маємо далі підтримувати Україну, щоб Україна могла перемагати як суверенна незалежна нація", - наголосив він.

При цьому підкреслив, що потужна, стабільна, незалежна Україна - це "запорука євроатлантичної безпеки". Столтенберг наголосив, що НАТО підтримувало Україну усі 30 років незалежності, і "тепер ми разом з Україною і далі будемо з Україною скільки потрібно".

На початку серпня Єнс Столтенберг говорив, що не можна допустити того, щоб РФ перемогла у війні з Україною.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Збройні сили України дають гідну відсіч супротивникам.

На українській землі вже ліквідували близько 45 тис. 550 загарбників та, зокрема, 1 тис. 921 ворожий танк.

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