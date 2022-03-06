У відомстві повідомляють про значні пошкодження у мережах регіональних операторів
Через бойові дії компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.
Про це повідомляється у Telegram Оператора газотранспортної системи України.
Зазначається, що без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів.
"Зважаючи на значні пошкодження в мережах регіональних операторів газорозподільних мереж (облгазів) та активні військові дії, на частині ГРС наразі неможливо відновити газопостачання", - зазначає Оператор.
Нагадаємо, у "Газпромі" стверджують, що поставки російського газу через Україну ще тривають.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Кошти від продажу нафти та газу РФ в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні – Центр оборонних реформ