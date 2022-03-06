Без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів.

Через бойові дії компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.

Про це повідомляється у Telegram Оператора газотранспортної системи України.

Зазначається, що без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів.

"Зважаючи на значні пошкодження в мережах регіональних операторів газорозподільних мереж (облгазів) та активні військові дії, на частині ГРС наразі неможливо відновити газопостачання", - зазначає Оператор.

Нагадаємо, у "Газпромі" стверджують, що поставки російського газу через Україну ще тривають.

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