В Ірпені наразі ліквідовують наслідки авіаудару, в інших громадах - ситуація контрольована.

На Київщині у Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці тривають бойові дії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

"Бучанщина - один з районів Київщини, в якому через російське вторгнення, склалася непроста ситуація. Гостомель, Немішаєве, Буча та Бородянка - тривають бойові дії, в Ірпені ліквідовують наслідки авіаудару. В інших громадах - ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці працюють цілодобово: ведуть службу на блокпостах, перевіряють авто, реагують на звернення про підозрілі предмети та осіб, допомагають постраждалим.

Як повідомлялося, у середу, 2 березня, було знищено російський літак Су-25, який бомбив передмістя Києва - Ірпінь.

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