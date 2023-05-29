Українська ППО працює злагоджено та ефективно, зазначили у Повітряних силах.

Російські окупанти намагаються своїми атаками "Шахедами" та іншими типами озброєння виснажити українську протиповітряну оборону, щоб вона витрачала більше ракет, але при цьому й самі вороги теж виснажують свої запаси.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що російські окупанти зіштовхнулися з дефіцитом озброєння, тоді як Україна хоч і має залежність від поставок зброї від своїх західних партнерів, але її підтримують понад 50 країн. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання про ресурсні можливості українських систем протиповітряної оборони та того, що Україна начебто часом має певний дефіцит ракет для ППО, Ігнат зауважив, що наявність ракет є цінною, адже йдеться про безпеку громадян та країни.

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"Ми дійсно залежні від поставок на сьогоднішній день від наших західних партнерів. Це стосується зенітних керованих ракет до таких систем як NASAMS, Iris-T, Patriot. Також системи "Бук-М1", С-300 - це теж ті комплекси, які є основою сьогодні нашої протиповітряної оборони. Вони теж потребують підсилення: і боєкомплектом, і запасними частинами", - сказав він.

Речник Повітряних сил зауважив, що партнери вже протягом року допомагають Україна з цими ракетами.

"Словацький комплекс надавався Україні. Є й інші країни, які надавали допомогу: і з БК, і з унікальними запчастинами, які ми не можемо виготовляти сьогодні в Україні. До радянських, старих радянських систем", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що ворог намагається своїми атаками "Шахедами" та іншими типами озброєння виснажити українську ППО, аби вона витрачала більше ракет, але при цьому противник теж виснажується.

"Він теж витратив величезну кількість крилатих ракет. Фактично весь свій стратегічний запас, починаючи з ударів по інфраструктурі. Зараз фактично з коліс виробляються і крилаті ракети, і балістичні ракети. І застосовуються майже з конвеєра", - сказав Ігнат.

Речник зазначив, що це "війна на виснаження". "Нас підтримують понад 50 розвинутих країн світу з величезними економіками, з величезним потенціалом, з величезним ресурсом. І Росія, в будь-якому випадку, приречена на поразку… Ми будемо відбивати всі повітряні атаки. Головне - нам отримувати своєчасно допомогу Заходу, підсилюватися і чекати на F-16, які зможуть зламати хід війни повністю", - наголосив речник.

Також на запитання щодо того, що росіяни останнім часом проводять агресивніші повітряні атаки, та щодо їхніх намагань змінити тактику та комбінацію озброєння під час атак, Ігнат зауважив, що "вони беруть те, на що у них є можливість для атаки, які у них є засоби на сьогоднішній день".

"Вони вже почали активно застосовувати керовані авіабомби. Вони почали застосовувати С-300 вже давно, місяців вісім застосовують. Це все через те, що є дефіцит озброєння", - зауважив речник.

Він додав, що йдеться про те озброєння, яке, зокрема, сьогодні вночі та сьогодні вдень ворог випустив по Україні.

"Це далекобійні крилаті ракети, це високоточна зброя, це балістичні ракети. Очевидно, що окупантам цього бракує. Якщо подивитися за статистикою, комбіновані удари… тобто, ракетами повітряного, наземного базування чи морського базування вони, в принципі, обстрілювали завжди. І завжди комбінували ці речі", - сказав Ігнат.

За його словами, тут питання в тому, скільки наразі окупанти можуть собі дозволити застосовувати такого озброєння.

"Безумовно, такий широкий спектр, який летить фактично з усіх сторін, з різних базувань, ускладнює роботу протиповітряної оброни, тому що потрібно розосереджено на це все реагувати", - пояснив речник.

Він додав, що українська ППО працює злагоджено та ефективно, і з посиленням надалі сучасними західними системами, це можна буде робити ще ефективніше.

Згодом під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо активізації ворожих обстрілів у травні, Ігнат зауважив, що порівняно з осінню та зимою, саме ракет наразі стало летіти менше, але сама частота ударів зросла.

"(Це - УНІАН) говорить про те, що ворог, можливо, мав певну паузу у весняний період і десь накопичив запас ракет, тому що, на жаль, вони їх виготовляють. Головне управління розвідки повідомляло, що кілька десятків ракет різних типів вони можуть собі дозволити виготовляти на своїх потужностях", - сказав Ігнат.

За його словами, вплинути на це можуть санкції проти Росії.

Війна Росії проти України - зараз це варто знати

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов зазначив, що ПС не можуть повністю перекрити всю лінію фронту зенітними ракетними комплексами.

За його словами, на початку, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів по російських окупантах, Україні знадобиться хоча б ескадрилья винищувачів F-16 (12-16 літаків).

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