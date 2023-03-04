Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у загарбницькій війні проти України.
РФ втратила з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року близько 152 190 окупантів. Втрати особового складу ворога за останню добу сягли 820, йдеться у зведенні.
Крім цього, втрати ворожої армії у війні проти України включають:
- танків ‒ 3409 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10);
- артилерійських систем – 2414 (+12);
- РСЗВ – 487 (+3);
- засобів ППО ‒ 247 (+0);
- літаків – 302 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5);
- крилатих ракет ‒ 873 (+0);
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8);
- спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Втрати РФ у війні проти України - що варто знати
За минулу добу, як повідомляв Генштаб, українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
Крім цього, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Як прогнозував військово-політичний експерт Олександр Коваленко, березень може продемонструвати рекордні втрати ворога у війна. Попередній місяць не став рекордним, але це також найкоротший місяць року. Загалом у лютому було знищено 21,5 тисяч російських загарбників.