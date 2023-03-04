За добу на попіл перетворилися більше 30 одиниць техніки.

Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у загарбницькій війні проти України.

РФ втратила з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року близько 152 190 окупантів. Втрати особового складу ворога за останню добу сягли 820, йдеться у зведенні.

Крім цього, втрати ворожої армії у війні проти України включають:

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танків ‒ 3409 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10);

артилерійських систем – 2414 (+12);

РСЗВ – 487 (+3);

засобів ППО ‒ 247 (+0);

літаків – 302 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5);

крилатих ракет ‒ 873 (+0);

кораблів / катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8);

спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Втрати РФ у війні проти України - що варто знати

За минулу добу, як повідомляв Генштаб, українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Крім цього, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Як прогнозував військово-політичний експерт Олександр Коваленко, березень може продемонструвати рекордні втрати ворога у війна. Попередній місяць не став рекордним, але це також найкоротший місяць року. Загалом у лютому було знищено 21,5 тисяч російських загарбників.

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