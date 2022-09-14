У Росії проблеми з технікою і поповненням резервів.

На сьогодні у російських сил немає наступального ресурсу, щоб вторгатися у звільнені райони Харківської області і рухатися в бік Харкова.

Про це в ефірі російському юристу Фейгіну розповів військовий експерт Олег Жданов.

Обговорюючи військову обстановку на фронті, Жданов поцікавився кількома речами: чим і на чому окупанти могли б відновити наступ на вказаній ділянці.

"По-перше, нічим. По-друге, навіть якщо вони зберуть ті розбиті війська в купу, вони ж покидали техніку. Їх же треба озброїти і посадити на якусь техніку. А з технікою у них проблеми. Вони навіть сьогодні в Білорусі на навчаннях намагаються відкатати зняту зі зберігання техніку", - пояснив експерт.

Жданов також зазначив, що, за даними нашого Генштабу і ГУР, Росія призупинила перекидання нових військових підрозділів через масові відмови найманців йти на війну.

Ситуацію загострила і публікація в мережі документа Міноборони РФ, в якому вперше були згадані близькі до об'єктивної реальності втрати ЗС РФ у війні проти України.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявляв, що Україні слід бути готовою до контрнаступу ворога на Харківському напрямку.

Всього за тиждень активних наступальних операцій під Харковом українські війська звільнили понад 300 населених пунктів, включаючи Балаклію, Куп'янськ, Вовчанськ та Ізюм.

Американські та українські офіційні особи сходяться на тому, що для Росії наступ ЗСУ на вказаній ділянці фронту був несподіванкою - захисники змусили деякі підрозділи противника тікати до Росії, кидаючи зброю і техніку.

Наразі лінія фронту проходить річкою Оскіл - поблизу адмінкордону Луганської області. Сили ворога там виснажені, чим можуть спробувати скористатися ЗСУ.

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