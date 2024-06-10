На кордоні із Сумщиною у ворога є "певні сили".

Зроблене кадирівцями відео містить моменти й з інших локацій. Населений пункт Рижівка перебуває в "сірій зоні", тому не можна говорити, що він захоплений Росією.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник Укрінформу, коментуючи заяву глави Чечні Рамзана Кадирова про "захоплення" кадирівцями 9 червня села Рижівка на Сумщині.

Мисник зазначив, що наразі Рижівка - це "сіра зона", бо цей населений пункт "знаходиться практично на самій смузі кордону", а з боку Росії там майже впритул селище Тьоткіно.

Відео дня

За його словами, ворог на цій ділянці робить спроби як заходів ДРГ, так і розвідку боєм, вишукуючи слабкі місця в українській обороні.

Мисник розповів, що в російських пабліках була інформація про те, що кадирівські підрозділи перекидуються на Сумський напрямок. "Хоч вони там були і до цього. Функції у них дещо інші, ніж бойові і штурмові дії. Це і загороджувальні загони, і прикриття кордону, другий ешелон і так далі", - додав він.

Він не виключає, що могла бути зроблена фотографія з Рижівки. При цьому додав, що на відео є моменти зроблені з інших локацій. При цьому підкреслив, що все це робиться як інформаційна пропаганда.

"Ми знаємо, що у ворога є певні сили. Знаємо, що є деякі стратегічні напрямки, де вони можуть і планують задіювати їх, але як буде розвиватися ситуація і чи підуть вони на такий крок, то це вже покаже час", - наголосив Мисник.

При цьому він запевнив, що Сили оборони розглядають різні варіанти розвитку подій.

"В разі або провокаційних наступальних дій, або більш масштабованих ми будемо давати відсіч", - додав речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ".

Староста Рижівки Сергій Анікін повідомив Суспільному, що станом на 10 червня в селі залишається дев'ятеро людей. За його словами, це переважно 80-річні пенсіонери.

"Я вже з ними бесіду вів, але вони не хочуть. Сім - це постійні мешканці й двоє таких - курсуючих туди-сюди. Були там вчора і позавчора. Я кожен тиждень їм завожу і хліб, і продукти вожу. Раз на тиждень, але у різні дні, у різний час, але я буваю там. Я вам зараз скажу Рижівка - це Україна, все", - наголосив Анікін.

Він зазначив, що на 50 % село зруйноване. Наразі там немає електрики, води, газу та Інтернету. В село не доїжджають екстрені служби. До початку вторгнення в Рижівці мешкало майже 700 людей. До масованих обстрілів лишалося близько 160. Станом на 12 березня там залишалося 143 людини.

Ситуація навколо села Рижівка - деталі

Як повідомляв УНІАН, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк "Ахмат-Чечня" нібито окупував селище Рижівка у Сумській області.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростовує цю заяву. Він сказав Суспільному, що російський окупаційних військ у Рижівці немає. Варто зазначити, що в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не повідомлялося про бої на цьому напрямку.

Кадиров запевняє, що окупанти взяли селище на кордоні з Курською областю "усього лише за три дні".

На опублікованому відео можна побачити одного з окупантів, який тримає російський прапор у руках. На наступному кадрі продемонстровано наближені таблички "Рижівська бібліотека" та "Рижівська сільська рада".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти спробували організувати пропагандистську операцію у селі на Сумщині.

За словами президента, на Сумщині українські сили повністю контролюють ситуацію. Зокрема, продовжується активність російських диверсійних груп, які знищують, і будуть продовжувати знищувати.

Зеленський сказав, що в селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, але станом на ранок 10 червня російський прапор у селі знищено, присутності окупантів немає.

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