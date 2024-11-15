За словами Світана, правитель РФ поспішає очистити регіон від ЗСУ до інавгурації Трампа.

Правитель Росії Володимир Путін намагається звільнити Курську область від Збройних сил України, адже планує "заморозити" воєнні дії до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він зазначив, що росіяни активізували штурми на Курському напрямку, але витиснути ЗСУ так і не змогли, при цьому втрати РФ сягають рекордних показників.

"Путін робить ставку на заморозку воєнних дій з приходом на пост президента США Дональда Трампа. І зараз намагається робити все, що можливо до цього часу. Для нього під час заморозки перебування українських військ на Курщині буде подібне до смерті", - вважає аналітик.

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За його прогнозами, українські військові будуть успішно користуватися цим наміром ворога і знищувати росіян під час їхніх відчайдушних штурмів. Так, зараз завдяки засобам ураження дії до 40 кілометрів ЗСУ вдається уражати левову частку ворога ще до безпосереднього вступу в бої:

"Щоденно Генштаб повідомляє про до 2000 вбитих росіян, от приблизно половина з них мінусується на Курському напрямку".

Ситуація на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, мешканці Курщини звернулися до Путіна з проханням "закінчити цю прокляту війну". За їхніми словами, вже три місяці вони перебувають як у пеклі.

За словами людей, з 6 серпня - початку активних боїв у прикордонні - їхнє життя поділилося на "до і після", при цьому нині село нагадує фільм жахів, а самі люди залишилися бомжами.

Також ми писали, що командир взводу 103-ї окремої бригади ТрО Юрій Турлай із позивним "Рудольф" відповів на запитання, що може змусити ЗСУ залишити Курщину. На його думку, відхід Сил оборони України з Курщини може статись у випадку, якщо їм доведеться захищати від російських окупантів Дніпро.

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