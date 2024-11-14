Люди кажуть, що вже три місяці перебувають як у пеклі.

Жителі села Ольгівка Курської області (РФ) записали відеозвернення до правителя Росії Володимира Путіна. У ньому вони розповіли про проблеми, які виникли у них після евакуації з рідного села та закликали його "закінчити цю прокляту війну".

За словами людей, з 6 серпня - початку активних боїв у прикордонні - їхнє життя поділилося на "до і після", при цьому нині село нагадує фільм жахів, а самі люди залишилися бомжами.

"Деякі односельці загинули, хтось зник безвісти, бо евакуації не було оголошено і не всі встигли виїхати. Хтось залишився, бо думав, що це все на два-три дні", - йдеться у зверненні.

Зокрема, мешканці села втратили все і зараз змушені облаштовуватися заново. При цьому орендовані квартири їм не по кишені, на роботу брати людей готові не завжди, а виплати, які були від влади, у багатьох уже скінчилися. Водночас, за словами влади, на відновлення села потрібно п'ять років, але повертатися туди багато хто боїться.

"Ми три місяці як у пеклі. Куди нам звертатися, де знайти порятунок? Просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка забрала багато безневинних життів. Ми хочемо, щоб наші діти бачили мирне небо, не слухали сигналу "ракетна небезпека". Розберіться в цій ситуації та почуйте мешканців прикордоння. Не з власної волі ми все це терпимо", - мешканці Курщини.

Ситуація на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, жителі Курської області скаржаться на мародерство російських солдатів. При цьому багато постраждалих бояться розповідати про те, що зазнали нападу мародерів.

Також ми писали, що командир взводу 103-ї окремої бригади ТрО Юрій Турлай із позивним "Рудольф" відповів на запитання, що може змусити ЗСУ залишити Курщину. За його словами, відхід Сил оборони України з Курщини може статись у разі, якщо їм доведеться захищати від російських окупантів Дніпро.

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