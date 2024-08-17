За словами Романа Світана, рух Сил оборони України відбувається не лише на захід від Суджі, а й на південний схід.

Рух Сил оборони України відбувається не лише на захід від Суджі (Курська область, РФ), а й на південний схід. На цьому напрямку ЗСУ зайшли в ще один населений пункт – Борки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він зазначив, що напрямок на Борки саме пролягає в бік Вовчанська - тобто відбувається рух якраз приблизно вздовж лінії кордону для відсікання від Росії деяких шматків Білгородської області.

"Це оптимальний варіант для руху. Проте все буде залежати від наявних у нас сил та засобів для виконання цієї задачі та від прийняття рішення росіянами щодо зупинки тиску на східному фронті й перекидання резервів. Якщо вони зупинять наступ, виведуть резерви, перекинуть їх, почнуть прикривати напрямок на Москву, тоді так, ми можемо зупинитися. Проте поки їм набагато важливіше Покровськ, ніж Москва", - вважає військовий. Відео дня

Він також розповів про ситуацію з тимчасово окупованим Кримом. Військовий припускає, що на півострові були атаковані ЗРК, адже перед тим, як знищити Керчинський міст, потрібно було завоювати перевагу у повітрі.

"Для цього потрібно знищити ЗРК, знищити локатори радіотехнічних військ Росії – закрити "очі" російському ППО", - уточнив Світан.

При цьому він уточнив, що тільки так можна підійти до Керченського моста, адже там серйозна багатоешелонна оборона.

"Росіяни напхали туди ППО, починаючи від "Панцирів", "Тори", С-400, С-500, наземні служби. І все це контролюється ще й авіацією", - резюмував військовий.

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Курська операція ЗСУ зруйнувала міф про мілітаризовану і згуртовану Росію. Про це в інтерв'ю The Independent сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, російські збройні сили "не відповідають своїй назві", а роз'єднаність і поганий зв'язок між генералами і солдатами на місцях розкрили Україні слабкі місця для атаки.

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