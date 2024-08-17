За його словами, напад на Курську область засвідчив, що засвідчило, що Росія дуже слабо контролює свої прикордонні регіони.

Вторгнення України в Курську область оголило безлад і роз'єднаність у військовому командуванні Володимира Путіна. Про це заявив в інтерв'ю The Independent радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, російські збройні сили "не відповідають своїй назві", а роз'єднаність і поганий зв'язок між генералами і солдатами на місцях розкрили Україні слабкі місця для атаки.

Подоляк також додав: вторгнення ЗСУ в Курську область засвідчило, що Росія "дуже слабо контролює" свої прикордонні регіони, незважаючи на заяви Кремля про те, що це "сильно мілітаризоване суспільство".

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"Ми руйнуємо пропагандистське уявлення про Росію як про сильно мілітаризоване суспільство і про те, що у неї є сильне почуття згуртованості. Репутація їхніх збройних сил не відповідає дійсності. Операція в Курську дуже наочно це показала", - заявив Подоляк.

Як пише Independent, російські військові блогери повідомляли про нарощування українських сил на кордоні за кілька днів до вторгнення, і це говорить про те, що високопоставлені військові в Москві були в курсі.

Однак як припустив аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі, на цей момент Москві було вже "надто пізно" реагувати, оскільки на прибуття підкріплення знадобився б щонайменше тиждень.

Він зазначив, що головна проблема полягає в недостатній готовності російських сил, які вже перебувають у Курській області. Кастехельмі назвав призовників, розміщених на курському кордоні, "менш здібними і менш підготовленими", додавши, що "у них не було важкої техніки в цьому районі, і було менше елементів підтримки".

Вторгнення ЗСУ в Курську область - новини

Українські захисники на початку серпня розпочали операцію на території Курської області, вже звільнено понад 80 населених пунктів, є чимало ліквідованих російських окупантів, сотні противників опинилися в полоні.

При цьому, як писало WSJ, успішне вторгнення ЗСУ в Курську область забезпечили три фактори - секретність, швидкість і застосування РЕБ. Хоча за дев'ять днів вторгнення Україна, за підрахунками аналітиків, втратила десятки одиниць бронетехніки, однак людські втрати, за словами військових, набагато нижчі, ніж у торішньому контрнаступі.

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