Так званий "сенатор" тимчасово окупованої Запорізької області України поскаржився на роботу українських безпілотників.

Так званий "сенатор" тимчасово окупованої Запорізької області України Дмитро Рогозін пояснив в інтерв'ю Московскому комсомольцу, чому Чорноморський флот РФ був вимушений передислоковуватись.

За словами окупанта, це сталося через атаки морських дронів Збройних сил України.

"Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, які зміни зазнали в ході СВО способи бойового застосування, то показовий приклад - Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника", - констатував Рогозін.

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Він також поскаржився на неповороткість військової системи окупаційної армії:

"То не можна ставити на палубу позаштатні кулемети, то не можна користуватись позаштатними комплексами РЕБ, і так далі".

Чорноморський флот РФ - останні новини

Чорноморський флот РФ послаблений, але він досі становить загрозу. Про це розповів заступник начальника штабу ВМС в 2004-2020 роках, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко.

За його словами, росіяни були вимушені вивести основні сили свого флоту з Криму до Новоросійська. При цьому російський Чорноморський флот все ще становить загрозу і може завдавати ракетних ударів.

Раніше речник ВМС ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив, що військові кораблі РФ не можуть вплинути на перебіг бойових дій у Чорному морі. Він зазначив, що окупанти не намагаються перекинути бойові одиниці з інших морів.

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