Перед вибухами на території Токмака зникло електропостачання, дізнався мер Мелітополя.

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області було дуже гучно.

Пролунали вибухи, "які чуло все місто", написав мер поки ще окупованого Мелітополя Іван Федоров в Telegram. Чиновник додав, що за кілька хвилин до інцидекнтів у Токмаку зникла електрика.

"Токмак… Мешканці повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто", - йдеться у дописі Федорова.

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Нагадаємо, росіяни на початку повномасштабного вторгнення в Україну окупували Токмак. На окупованій території активно працюють партизани, там уже неодноразово лунали вибухи, і були ліквідовані посіпаки ворога й різні об'єкти супротивника.

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Військовий оглядач Олексій Гетьман говорив, що у разі втрати ворогом Токмака перед українськими воїнами відкриється дорога на тимчасово захоплений Росією Крим.

Пізніше військовий експерт Роман Світан прогнозував, що наші воїни ще до Нового року можуть взяти важливе перехрестя доріг на Токмак - просунуться у бік залізничного вузла й перекрити ворожий сухопутний коридор на півострів.

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