Противник вів штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, на Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області; Сіверська, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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"На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що на Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

"На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Сторожового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав", - мовиться у зведенні Генштабу.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відбувалося на фронті минулої доби

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося загалом 69 бойових зіткнень, ворог проводив штурмові дії майже на всіх напрямках. Росіяни наполегливо атакують в районі Мар’їнки та Авдіївки, але успіху не мають. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

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