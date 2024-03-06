Секретар РНБО визнав, що український народ втомився від війни, але продовжуватиме боротьбу.

Україна має три головні проблеми на фронті: нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в соціальній мережі X, формула миру президента Володимира Зеленського не має альтернативи, а доки не буде покарання для режиму Володимира Путіна, то жодних контактів із Кремлем чекати не варто.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України – це безальтернативна позиція для початку будь-яких переговорів. Наразі ситуація на фронті складна, але все "розвивається в стрімкій динаміці"ю

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"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають, – і зі снарядним голодом, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури та пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії й підходи та розбереться з російською економікою, яка дорівнює бюджету одного американського штату", – написав Данілов.

Секретар РНБО визнав, що український народ втомився від війни, але продовжуватиме боротьбу, а росіянам не вдасться деморалізувати суспільство зсередини. Зусилля міжнародних посередників необхідно спрямувати на повернення Росії до міжнародного права та ліквідацію джерел постачання санкційних товарів військового призначення на територію РФ.

Новини фроту: як розвивається війна сьогодні

В Генштабі заявили, що найзапекліші бої минулої доби тривали на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З 86 атак ворога, 62 відбулися на цих напрямках.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, російські окупанти готові втрачати свою бойову авіацію, якщо це допоможе їм просуватися.

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