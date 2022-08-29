Декілька педагогів забрали з їхніх домівок.

Російські загарбники викрадають та залякують працівників освіти в тимчасово захопленому Енергодарі (Запорізька область).

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти розпочали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали із власних домівок та повезли у невідомому напрямку декілька педагогів!", – написав він.

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Орлов закликав всіх освітян бути обачними та за можливості виїхати на підконтрольні Україні території.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні вчителі та батьки ігнорують спроби окупантів запустити "російські школи". Тому на Херсонщині російські окупанти заявили, що штрафуватимуть батьків, які з 1 вересня не поведуть дітей до школи навчатися за російською програмою. Також там фіксували випадки викрадення освітян.

В Маріуполі окупанти закрили вчителям виїзд з міста. Їх побоями "переконують" виходити на роботу.

В Мелітополі російські пропагандисти пропонували влаштувати ГУЛАГ для вчителів, які "не навчилися любити" Росію.

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