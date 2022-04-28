Вибухи зафіксували прикордонники неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ.

Окупанти вдруге за сьогодні, 28 квітня, обстріляли Чернігівську область.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міни було випущено з боку російського села Ломаковка.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 квітня, російські окупанти обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області. Прикордонники Чернігівського загону зафіксували 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Українські військовослужбовці внаслідок обстрілу не постраждали.

Прикордонники також нагадали, що з 28 лютого закриті всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

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