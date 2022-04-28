Окупанти вдруге за сьогодні, 28 квітня, обстріляли Чернігівську область.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міни було випущено з боку російського села Ломаковка.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 квітня, російські окупанти обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області. Прикордонники Чернігівського загону зафіксували 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Українські військовослужбовці внаслідок обстрілу не постраждали.
Прикордонники також нагадали, що з 28 лютого закриті всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.