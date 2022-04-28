Зокрема, було задокументовано 15 пострілів з автоматичного гранатомету.

Російські окупанти знову обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

"Прикордонники Чернігівського загону зафіксували 15 пострілів з автоматичного гранатомету в районі українського пункту пропуску "Сеньківка"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці внаслідок обстрілу не постраждали.

Прикордонники нагадали, що з 28 лютого закриті усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти чотири рази влаштували обстріл Чернігівщини після того, як українські військові витіснили їх з території області.

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