За минулу добу в Білорусь з Росії прибуло чотири ешелони з технікою і військовими ЗС РФ.
Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", в 07:30 6 січня на залізничну станцію Полонка (Барановицький рн, Брестська обл) прибув ешелон, в якому знаходилося: ≈30 вагонів-платформ з колісною технікою, 4 критих вагона і 2 пасажирських вагона з особовим складом. Серед техніки помічені: Урали, Камази, БТРи, бензовози. Цей ешелон виїхав ще 3 січня о 14:50 зі станції Кантемирівка (Воронезька обл, РФ), яка знаходиться в прикордонні з Луганською областю України.
Відзначається, що в місті Богучар Воронезької області дислокуються 262 база зберігання і ремонту військової техніки (танкова), а також 1 окрема танкова бригада (створена в 2015 році). Відстань від Богучара до станції Кантемирівка становить близько 60 км.
Крім цього, також відомо, що вчора вранці на залізничну станцію Слонім (Гродненська обл, Білорусь) прибув ще один ешелон з технікою ЗС РФ, у складі було ≈27 вагонів-платформ з колісною і гусеничною технікою.
Крім того, був помічений і 3-й ешелон: він прибув в Барановичі. Серед техніки було помічено: ≈ 43-х одиниць Камазів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні і бочки для води. На багатьох вантажівках присутній розпізнавальний символ "Z".
Також вночі о 02:10 через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон з 15-ма пасажирськими вагонами. Вночі ешелон міг прибути в Оршу або Вітебськ. Повідомляється, що у вагонах їхав особовий склад ЗС РФ у кількості ≈ 800 осіб. Не можна виключати, що після зупинки у Вітебській області, ешелон міг продовжити рух в Брестську область, наприклад, в район Барановичів.
Посилення угруповання та перекидання військ до Білорусі: деталі
Станом на 28 грудня 2022 року в Білорусі перебували понад 10 тисяч російських солдатів. Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення спільних з Росією льотно-тактичних авіаційних навчань.
В Білорусь 5 січня прибула чергова партія нових БТР-82A: ешелон з 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) прямував у бік Бреста.