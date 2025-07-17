Про наслідки атаки не повідомляли.

Цієї ночі російські загарбницькі війська вкотре б'ють по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Оновлено о 01:30: Наразі БПЛА фіксують у центральній частині Запорізької області (курс північний), південно-східній частині Дніпропетровщини (північно-західний) та в районі Дніпровського водосховища (західний).

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Оновлено о 01:05: Дрони окупантів наближаються до Дніпра зі сходу.

Згідно з останніми даними Повітряних сил Збройних сил України, військові фіксували рух російських безпілотників зі сходу та півночі на Дніпро. Також існувала загроза БПЛА для Запорізької області.

О 00:21 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав у своєму Telegram-каналі про вибухи у Дніпрі:

"Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває".

Російські обстріли України

Минулої ночі російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням дронів. Загалом було випущено близько 400 безпілотників, серед яких ударні "Шахеди" та імітатори. Також зафіксовано запуск балістичної ракети "Іскандер-М".

Найбільш потужних атак зазнали Кривий Ріг, Харків і Вінниця. За даними Повітряних сил, ракета та 57 дронів влучили у 12 локаціях. Ще в двох локаціях зафіксоване падіння збитих дронів або уламків.

Вже вдень росіяни скинули авіаційну бомбу на центр Добропілля. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 27 отримали поранення.

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