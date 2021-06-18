Станом на 7 ранку 18 червня зафіксоване ще одне порушення режиму припинення вогню.

Минулої доби, 17 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок ворожого обстрілу дістав поранення один український військовий.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали його до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Так, поблизу Пісків бойовики двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, незаконні збройні формування тричі обстрілював позиції українських військових з артилерійських установок калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожУ Сєвєродонецьку бойовик "ЛНР" намагався підірвати автомобіль військового спеціалістаНеподалік Новотошківського застосовували стрілецьку зброю, а біля Золотого російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі додали, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

До того ж станом на 7:00 18 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: поблизу Золотого бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона Спільного центру з контролю та координації поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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Автор: Наталя Нічишина