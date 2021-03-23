На обстріли окупантів українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 22 березня, російські бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил від ворожих обстрілів немає.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів. Неподалік Богданівки ворог обстрілював позиції українських бійців з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного бойовики били по українських позиціях з гранатометів різних систем. У передмісті Тарамчука – вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

На обстріли окупантів українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 23 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Водяного збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

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Автор: Дмитро Захаров