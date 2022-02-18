За добу 17 лютого від дій бойовиків на Донбасі постраждали двоє українських військових та щонайменше п'ять цивільних.
"Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця - середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб. Також учора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки у Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 18 лютого.
Окрім того, збройні формування окупантів обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.
Загалом за день штаб ООС зафіксував 60 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, 43 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, під обстріл потрапили населені пункти:
- Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів;
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм;
- Старогнатівка - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Південне та Майорськ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Новоселівка Друга - з протитанкових ракетних комплексів;
- Луганське та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Мар'їнка - з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;
- Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Попасна - зі станкових протитанкових гранатометів;
- Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів;
- Новозванівка - з артилерії калібру 152 мм;
- Станиця Луганська - двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;
- Новозванівка - з артилерії калібру 122 мм;
- Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї;
- Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Хрящівка та Сизе - з артилерії калібру 122 мм;
- Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне - з мінометів калібру 120 мм;
- Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату окупантів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Ситуація в зоні ООС зранку 18 лютого
Від початку нової доби з боку окупантів українські військові зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли Болотне та Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм, двічі Старогнатівку з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, Чермалик - з автоматичних станкових гранатометів, Шуми - з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Як повідомляв УНІАН, 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Від обстрілу постраждали троє працівників дитячого садочка.
Загалом уранці, 17 лютого, загострилася ситуація практично по всій лінії фронту в Луганській області. Зокрема, в Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста був артобстріл. Людей просять залишатися у приміщеннях. А у Врубівці один зі снарядів влучив у двір ліцею. Крім того, там перебило газопровід.
Обстріли окупантами дитсадка та школи на Луганщині визнали терактами.