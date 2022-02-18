43 рази бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

За добу 17 лютого від дій бойовиків на Донбасі постраждали двоє українських військових та щонайменше п'ять цивільних.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця - середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб. Також учора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки у Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 18 лютого.

Окрім того, збройні формування окупантів обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Загалом за день штаб ООС зафіксував 60 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, 43 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, під обстріл потрапили населені пункти:

Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів;

Трудівське - з мінометів калібру 82 мм;

Старогнатівка - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Південне та Майорськ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Новоселівка Друга - з протитанкових ракетних комплексів;

Луганське та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Мар'їнка - з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Попасна - зі станкових протитанкових гранатометів;

Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів;

Новозванівка - з артилерії калібру 152 мм;

Станиця Луганська - двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;

Новозванівка - з артилерії калібру 122 мм;

Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї;

Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Хрящівка та Сизе - з артилерії калібру 122 мм;

Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне - з мінометів калібру 120 мм;

Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату окупантів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Ситуація в зоні ООС зранку 18 лютого

Від початку нової доби з боку окупантів українські військові зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли Болотне та Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм, двічі Старогнатівку з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, Чермалик - з автоматичних станкових гранатометів, Шуми - з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Від обстрілу постраждали троє працівників дитячого садочка.

Загалом уранці, 17 лютого, загострилася ситуація практично по всій лінії фронту в Луганській області. Зокрема, в Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста був артобстріл. Людей просять залишатися у приміщеннях. А у Врубівці один зі снарядів влучив у двір ліцею. Крім того, там перебило газопровід.

Обстріли окупантами дитсадка та школи на Луганщині визнали терактами.

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