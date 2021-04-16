Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Окупаційні війська Росії продовжують порушувати режим припинення вогню. 15 квітня штаб зафіксував 7 порушень з боку бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Окупанти відкривали вогонь в передмісті Майорська з заборонених «Мінськом» мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів

Неподалік Новозванівки противник здійснив обстріл у бік позицій захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.

В районі Майорська зафіксовано проліт БПЛА бойовиків з перетином лінії розмежування. Поблизу Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 16 квітня порушень тиші не зафіксовано.

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Автор: Яна Ставська