Окупаційні війська Росії продовжують порушувати режим припинення вогню. 15 квітня штаб зафіксував 7 порушень з боку бойовиків.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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Окупанти відкривали вогонь в передмісті Майорська з заборонених «Мінськом» мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів
Неподалік Новозванівки противник здійснив обстріл у бік позицій захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.
В районі Майорська зафіксовано проліт БПЛА бойовиків з перетином лінії розмежування. Поблизу Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
«Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться у зведенні.
Станом на 7:00 16 квітня порушень тиші не зафіксовано.
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