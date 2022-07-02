Прикордонники здобули понад 100 Гбайт цифрових даних про ворожий підрозділ.

Державна прикордонна служба України отримала в своє розпорядження понад 100 Гбайт цифрових даних про російську військову частину з-під Москви, що брала участь в повномасштабному вторгненні в нашу країну. Серед файлів були і секретні документи.

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі ДПСУ, в Чернігівській області прикордонники знайшли носій даних з інформацією про зенітно-артилерійський підрозділ з місцем дислокації в Московській області.

На диску виявилися документи про участь у навчаннях, в тому числі на початку 2022 року, відомості про боєготовність, карти та інші службові файли. Деякі з них відзначено грифом "таємно".

ДПСУ також поділилася роликом, який зберігався на носії даних. У ньому показується участь у навчаннях, робота з технікою і навіть застілля з вживанням алкоголю.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ українським захисникам неодноразово вдавалося захопити секретні документи ворога. Наприклад, ще 27 лютого СБУ отримала відомості про бойовий розрахунок з позивними солдатів, схеми дії і дешифрування команд управління. А 7 березня ЗСУ оприлюднили дані про особовий склад, озброєння та маршрути кількох підрозділів окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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