Ситуація залишається напруженою.

У Держприкордонслужбі заявили, що підступи до звільненого острова Зміїного можуть бути заміновані окупаційними військами. У зв'язку з цим ситуація на цьому напрямку все ще напружена.

Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку, навколо острова залишається ще напруженою, оскільки ворог міг замінувати підступи до острова", - зазначив він.

За словами Демченка, зараз українські сили відстежують ситуацію навколо Зміїного.

"Я сподіваюся, що прикордонники найближчим часом або коли це стане можливим, повернуться на цей клаптик української землі для того, щоб продовжити обороняти нашу державу", - сказав спікер.

Він додав, що після звільнення острова російських обстрілів території України може стати менше.

Нагадаємо, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений на самому початку повномасштабної війни.

Напередодні втечі росіян з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони РФ стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта. Це вже стало причиною для мемів, які сколихнули соцмережі.

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