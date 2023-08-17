Це робота підрозділу Зенітно ракетних військ Повітряних Сил.

Збито російський гелікоптер Ка-52 на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку", - написав він.

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При цьому подякував підрозділу Зенітно ракетних військ Повітряних Сил за успішну бойову роботу.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби знищено 480 російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256050 осіб.

Також знищено багато ворожої техніки: БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24 за минулу добу),бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18), артилерійський систем – 5169 (+17) , танків ‒ 4329 (+5), засоби ППО ‒ 486 (+1), крилаті ракети ‒ 1406 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27).

А від початкку повномасштабного вторгнення ще знищено:РСЗВ – 714 одиниць;літаків – 315; гелікоптерів – 314; кораблі /катери ‒ 18, техніка ‒ 773.

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