Також окупанти втратили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 36 російських окупантів, їхніх танків, гаубиці та зенітно-ракетного комплексу.

Про це йдеться у зведенні щодо поточної оперативної обстановки на півдні України за 16 липня.

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має", - зауважується у дописі.

Зазначається, що протягом попередньої ночі окупантами було нанесено три ракетних удари.

"По Миколаєву - в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний. Також реактивними системами залпового вогню "Смерч" ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина - в поле за населеним пунктом. Без втрат", - зауважили у Командуванні.

Удар по Одесі ракетою Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1 тис. кв.м на деревообробному підприємстві. Там одна людина отримала незначні поранення.

"Нічний обстріл Нікополя із "Градів" прийшовся на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа", - йдеться у повідомленні.

Під час ще одного нічного обстрілу 152-мм снаряди були спрямовані по Висунську: пошкоджено дві приватних будівлі, без людських втрат.

"Вдень зафіксовано проліт нашою зоною відповідальності п'яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму в Черкаській області", - нагадали у ОК "Південь".

Повідомляється також, що продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати підрозділи українських військ на півночі Херсонщини, але успіху не мав.

Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, окупанти втратили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

"Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 рашистів, двох танків Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", броньованої та автомобільної техніки, а також двох польових складів боєприпасів, двох відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині", - повідомили у Командуванні.

Крім того, зауважується, що у північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з двох до одного великого десантного корабля, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості два і 16, відповідно.

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