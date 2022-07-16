Українська авіація завдала чотирьох ударів по скупченню російських військ на півдні.
Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь.
"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - повідомляють військові.
Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються.
Загалом на півдні наші захисники утилізували:
- 47 окупантів;
- 6 гаубиць "Мста-Б";
- 2 гаубиці калібру 122 мм;
- танк Т-62;
- машина зв'язку оперативно-тактичного рівня;
- 8 одиниць броньованої техніки;
- 14 одиниць автомобільної техніки.
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