Скупчення живої сили й техніки росіян знищені у районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по скупченню російських військ на півдні.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь.

"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - повідомляють військові.

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються.

Загалом на півдні наші захисники утилізували:

47 окупантів;

6 гаубиць "Мста-Б";

2 гаубиці калібру 122 мм;

танк Т-62;

машина зв'язку оперативно-тактичного рівня;

8 одиниць броньованої техніки;

14 одиниць автомобільної техніки.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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