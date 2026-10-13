Нардеп про удари по енергетиці: Ефективність ППО - понад 87%, але 'Шахеди' залітають

За словами Федієнка, для захисту наших об’єктів енергетики потрібно збивати "Шахеди" ще на кордоні.

Наразі ефективність роботи нашої протиповітряної оборони - понад 87%, але деякі "Шахеди" пролітають. Про це у коментарі УНІАН сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо ворожих ударів по енергетиці України, і чи можна якимось чином захистити лінії електропередач, він сказав: "Чи можна захистити розподільчі лінії, - ні, неможливо. Так само, як і неможливо збивати 100% всіх "Шахедів".

За його словами, наразі ефективність роботи нашої протиповітряної оборони становить понад 87%, що є дуже високим показником. "Але, на жаль, якісь "Шахеди" пролітають", - зауважив Федієнко.

Відео дня

Так, каже парламентар, наразі "проблематика є", але "не дуже критично". "Попередньої зими не було світла і по 2-3 доби", - нагадав він.

Крім того, на запитання, як протидіяти російським ударам по ЛЕП, Федієнко зазначив, що це засоби радіоелектронної боротьби та засоби ППО. "Збивати "Шахеди" на "вході" на територію України. Що ми й намагаємося робити", - сказав депутат.

Ситуація з енергетикою

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що в Україні найнебезпечнішим містом взимку буде Київ, який має величезний дефіцит власної генерації електроенергії. А серед районів міста в особливій зоні ризику знаходяться, зокрема, Голосіївський та частина Печерська.

За словами Омельченка, якщо не закрити небо від ворога, то ситуація в Україні буде "дуже поганою" - із відключеннями світла по 16 чи 20 годин, або ж навіть по п'ять днів.

Вас також можуть зацікавити новини: